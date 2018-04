Egyptisk målkonge kæmper for personlig succes i CL-kamp

Mohamed Salah har hjulpet sit landshold til den første VM-slutrunde i tre årtier. Onsdag skal han så hjælpe Liverpool på vej mod klubbens første Champions League-semifinale i 10 år, når de møder Manchester City i den første af to kvartfinaler. Men han kæmper ikke alene for en CL-titel. Han har også personlige mål at spille for i kampene mod de lyseblå fra Manchester.

For Mohamed Salah er spidskandidat til at blive årets spiller i Premier League, og i netop kampene mod Manchester City møder han sin største konkurrent til dén titel, midtbanespilleren Kevin De Bruyne.

Mohamed Salah Statistik (for Liverpool) Kampe: 42

Mål: 37

Assists: 10

Hattricks: 1 (Skete mod Watford den 17/3. Han scorede 4 mål)

Minutter spillet: 3.347

Skud per kamp: 3,85

Minut per mål: 90

De to spillere har været enormt indflydelsesrige på hvert sit hold. Salah er med sine 29 mål i 31 kampe Premier League-topscorer, mens Kevin De Bruyne har leveret flest assists i sæsonen på et totalt overlegent Manchester City-hold, der allerede i den kommende weekend kan tage mesterskabet.

Liverpool-træneren Jürgen Klopp tror dog, at Mohamed Salah har en god chance, hvis han fortsætter med at score, som han har gjort.

»Jeg mener, at ”Mo” fortjener det 100 pct. Som træner vil jeg sige: Kom så, bevis det ved at spille på dette niveau resten af sæsonen. Det er sådan det er,« siger han til Uefa.

Liverpool har som det eneste hold slået Manchester City i denne Premier League-sæson. Det skete tilbage i januar i en målfest, hvor bl.a. Mohamed Salah deltog med en enkelt kasse.

Og med sine i alt 37 mål i 42 kampe for Liverpool er han holdets våben nummer ét mod et stærkt Manchester City-forsvar. Og når han er allerbedst, vil et hvert forsvar have problemer mod ham. Det mener Liverpools forsvarsspiller Vigil Van Dijk.

»Han er den type spiller, hvor du skal være på toppen. Når han er på 100 pct. og i sin zone, så kan han slå alle. Der er måder at slå ham, men det vil jeg ikke fortælle, fordi vores modstandere ikke skal kunne udnytte det,« siger han.