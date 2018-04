Fakta: Årets fyringer i Premier League

Mandag sluttede Alan Pardews virke som manager i West Bromwich Albion efter gensidig overenskomst parterne imellem.

Her er et overblik over udskiftningerne på managerposterne og deres konsekvenser i Premier League i denne sæson.

2017:

11. september: Frank de Boer afløses af Roy Hodgson i Crystal Palace. Ved managerskiftet er klubben nummer 19 i rækken. Nu ligger den nummer 17.

17. oktober: Leicester udskifter Craig Shakespeare med Claude Puel. Det har kastet et avancement fra 18.-pladsen til ottendepladsen af sig.

23. oktober: Ronald Koeman ryger på porten i Everton. Klubben ligger da på 18.-pladsen, og siden Sam Allardyce har taget over, er den nået op på niendepladsen.

6. november: West Ham siger farvel til Slaven Bilic (18.-pladsen). David Moyes træder til, og nu er klubben nummer 14.

20. november: West Bromwich Albion fyrer Tony Pulis (17.-plads) og indsætter Alan Pardew. Det koster en nedtur til en øjeblikkelig 20.-plads.

20. december: Paul Clement ryger ud i Swansea City, der ligger nummer 20. Den nye manager, Carlos Carvalhal, har ført klubben til 15.-pladsen.

2018: