United-stjerner foldede sig ud i hurtig sejr mod walisere

Det tog kun 20 minutter for Manchester United at lukke lørdagens Premier League-kamp mod Swansea.

Hjemme mod det walisiske mandskab viste United især i første halvleg klassen, og det førte en 2-0-sejr med sig.

Sejren var Uniteds fjerde på stribe i Premier League, og holdet hopper dermed tilbage på den andenplads, Liverpool erobrede tidligere lørdag.

De tre point bringer United op på 68 point, og José Mourinhos tropper er endda en kamp bagud sammenlignet med Liverpool.

United kom blæsende ud omklædningsrummet, og det fik gæsterne fra Swansea at føle, kort efter at uret havde rundet fire minutter.

Efter elegante og hurtige United-kombinationer langs jorden havnede bolden hos Lukaku, som bankede kuglen op i hjørnet med venstrefoden.

Målet var Lukakus nummer 100 i Premier League.

Hans offensive kollega fra Chile, Alexis Sánchez, fordoblede værternes føring til 2-0 i det 20. minut ved at udplacere målmanden med et fladt spark.

Det var en af de gode dage på kontoret for United, og en halv time inde i opgøret gjorde de rødblusedes kombinationer igen Swansea-forsvaret rundtosset. Jesse Lingard sparkede dog forbi mål.

United gik lidt ned i kadence i anden halvleg, hvor Swansea kom bedre med, men det endte med en sikker sejr til topholdet.

Den dårlige nyhed for United er, at der fortsat er 13 point op til lokalrivalen Manchester City, som spiller senere lørdag.

Huddersfield havde som sædvanlig Jonas Lössl og Mathias "Zanka" Jørgensen med fra start i den vigtige udekamp mod Newcastle.

De to var på vej til holde nullet sammen med holdkammeraterne, men ti minutter før tid slog Ayoze Perez til med målet til 1-0, der blev kampens eneste.

Før kampen var der et point mellem de to hold. Nu er der fire. Huddersfield har tre point ned til nedrykningsstregen.

Under den ligger Southampton og roder rundt, og lørdagens kamp mod West Ham gjorde det ikke bedre.

Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampen for Southampton, men to mål af Marko Arnautovic var med til at sænke Southampton 3-0 og sikre West Ham en tiltrængt sejr foran hjemmepublikummet.

Kasper Schmeichel holdt buret rent for Leicester, der fik en sejr på 2-0 ude mod Brighton. Den danske landsholdsmålmand spillede en vigtig rolle i sejren, da han undervejs reddede et straffespark.

Leicester er på ottendepladsen i Premier League.

Målmand Anders Lindegaard varmede derimod bænken for Burnley, som slog West Bromwich 2-1. Desuden spillede Watford og Bournemouth 2-2.