Liverpool vendte truende nederlag til sejr før CL-brag

Liverpool fik lørdag et glimrende afsæt til onsdagens første Champions League-kvartfinale mod Manchester City.

På Selhurst Park sejrede Jürgen Klopps tropper med 2-1, efter Crystal Palace ellers havde ført med 1-0 ved pausen.

Med sejren rykker Liverpool foreløbigt op på andenpladsen i Premier League med 66 point for 32 kampe, men Manchester United, der har 65 point på tredjepladsen, har spillet to kampe færre inden lørdagens hjemmekamp mod Swansea.

Crystal Palace er stadig i nedrykningsfare som nummer 16 med 30 point.

London-klubben havde ellers mulighederne for at få point i en kamp, hvor Wilfried Zaha endnu en gang viste sin store betydning for Crystal Palace.

Ivorianeren har døjet med en knæskade, og klubben har tabt samtlige ni ligakampe i denne sæson, som han ikke har deltaget i. Men lørdag var han klar, og han fik markeret sig fra start.

Efter otte minutter blev han sat op til en stor chance, men Liverpool-keeper Loris Karius reddede flot til hjørnespark.

Men bare tre minutter senere blev målmanden den lille i duellen. Karius sprang voldsomt ud i Zaha, der var fri i feltet, og dommeren takserede forseelsen til straffespark. Det satte Luka Milivojevic sikkert ind til 1-0.

Derefter fik Liverpool mere initiativ og kom også frem til muligheder. Sadio Mané ville have et straffespark efter 24 minutter, men fik i stedet stanget et gult kort i hovedet for film.

Seks minutter senere rystede Mané igen opgivende på hovedet. Han headede bolden i nettet, men dommeren underkendte scoringen for offside.

Fire minutter efter pausen skulle han endelig få lov at juble. James Milner sendte et hårdt, fladt indlæg til forreste stolpe, hvor Mané dirigerede udligningen ind.

Siden havde Christian Benteke en stor chance for at score til 2-1, men ellers var Liverpool mest toneangivende.

Ligatopscorer Mohamed Salah havde optræk til et par gode muligheder, men først seks minutter før tid kom forløsningen.

Andrew Robertson fandt Salah med et tempereret aflevering i feltet, og Salah snød sin oppasser med et smart træk, før han i sikker stil fandt netmaskerne med sin 29. ligascoring i sæsonen.

Derfra kunne Liverpool cruise sejren hjem.