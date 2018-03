Harry Kane er tilbage i april og ventes VM-klar

Kevin Magnussen kørte den femtehurtigste tid under Formel 1-vintertesten i Barcelona.

Venstre back bliver en kampplads i de kommende to landskampe.

To ubesvarede spørgsmål til to kampe:

Harry Kane blev skadet i sin højre ankel, da Tottenham i søndags vandt 4-1 på udebane over Bournemouth i Premier League.

Tirsdag havde flere engelske aviser antydet, at Harry Kane kunne være ude helt frem til maj. Men det var for pessimistisk.

Dermed bliver den engelske landsholdsstjerne med al sandsynlighed klar i tide til at komme i form til fodbold-VM i Rusland til sommer. Englands første VM-kamp spilles 18. juni mod Tunesien.

Tottenham-angriberen Harry Kane er ude med en ankelskade, men kan begynde at træne igen i april.

