Lössl vil bruge nederlag positivt i tæt engelsk bundkamp

Selv om Huddersfield med danskerne Jonas Lössl, Mathias "Zanka" Jørgensen og Philip Billing lørdag tabte 0-2 til Tottenham, tager holdet en positiv oplevelse med videre.

Det siger holdets danske målmand, der selv stod en flot kamp mod Christian Eriksen og resten af Tottenhams stjerner.

- Vi forsvarede os godt næsten hele kampen. Men hvis man giver dem to meter, så slår de til. Tottenham er et fantastisk hold, og det blev bevist i dag, siger Lössl til Huddersfields hjemmeside.

Huddersfield er en del af den tætte bundkamp i Premier League, og holdet møder i næste runde Swansea i en sand bundgyser.

Derfor skal Huddersfield fokusere på, at holdet spillede en god kamp, mener Jonas Lössl.

- Vi må tage de positive takter med til næste runde. Det er vigtigt, at dette nederlag ikke påvirker os lige nu, for vi tabte til et rigtig godt hold, siger målmanden.

Huddersfield startede Premier League-sæsonen i topform og hentede flere flotte sejre i de første måneder. Men siden er danskerklubben langsomt røget ned i tabellen, hvor der lige nu er sølle tre point ned til nedrykning.

Jonas Lössl har dog haft masser af personlig succes som fast mand på holdet i denne sæson.

Danskeren fik lørdag også ros for en række redninger, der især frustrerede Tottenham-stjernen Harry Kane.

Men Lössl sætter holdet over personlig succes, siger han.

- Jeg vil hellere bare lave en enkelt redning og holde nullet, end lave flere redninger som i dag, siger han til sit holds hjemmeside.