Manchester United tabte til bundhold på udebane

Som 27-årig har Mikkel Rygaard allerede ét udlandsophold bag sig, og han er klar til flere. Foreløbig gælder det kampen for Lyngby BK, hvor han er dirigenten i det offensive spil.

Arbejdet med at få et Formel 1-løb til København kører ad fire spor.

Først så iPhone X-salget sløjt ud for Apple, så meddelte topchef, at den har overgået forventningerne, og nu er har brugerne opdaget en fejl på Apples nye topmodel. Finans

Spisestedet i Store Kongensgade i København giver et velsmagende og prisrimeligt kig ind i det spraglede vietnamesiske køkken.

Indbyggere i Cape Town forsøger desperat at spare hver eneste dråbe vand, mens alle tæller ned til "dag nul".

Riku Pitkänen scorede for Hening Blue Fox i den forlængede spilletid og sikrede dermed sejren.

Tottenham vandt onsdag aften 2-0 hjemme over Newport i FA Cuppen og gik videre til ottendedelsfinalerne.

Efter 65 minutter scorede Matt Ritchie sit første mål i sæsonen, da han i et ellers fyldt United-felt fik oceaner af plads i feltet efter en dødbold.

Og netop som kampen således så ud til at være tippet mod forestående United-sejr, slog Newcastle til ud af ingenting.

Først fik chileneren sit skud efter gode driblinger rettet af, og siden kom en forsvarer på tværs, efter at Sanchez var driblet uden om Dúbravka efter en god stikning fra Lukaku.

I anden halvleg havde han heldet på sin side tre gange i træk. Først da Romelu Lukaku fik underkendt et mål, og siden da Alexis Sánchez var på spil to gange.

Uden at imponere fik United mere greb om løjerne, og også Newcastles målmand måtte tage fra med gode redninger. I søndagens kamp var det såmænd den tidligere Esbjerg-målmand Martin Dúbravka, som nåede 76 kampe for vestjyderne fra 2014 til 2016.

Efter seks minutter sparkede Jonjo Shelvey hårdt fra kanten af feltet, og netop som bolden så ud til at stryge i nettet, kom De Gea flyvende gennem luften og slog den væk.

Manchester United-manager José Mourinho havde forbarmet sig over midtbanestjernen Paul Pogba og givet ham genvalg til startopstillingen.

Med pointtabet ligger United stadig nummer to i Premier League, men har Liverpool, Tottenham og Chelsea i hælene.

Matt Ritchie scorede sejrsmålet for værterne, som inden kampen lå under nedrykningsstregen, da han var på pletten efter 65 minutter.

Amerikanske forskere har brugt lyset fra en fjern kvasar til at røbe eksistensen af planeter i en stor galakse langt herfra.

Her er tre gode spil, der på hver deres måde kan samle familien og venneflokken om spilkonsollen – på en helt ny måde.

Antallet af indbrud er tæt på at være rekordlavt, men stiger i hver tredje kommune.

