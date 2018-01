Hazard og Willian udstillede Brighton med lynscoringer

Chelsea afgjorde tingene i de første seks minutter, da London-klubben var på besøg hos Brighton i den engelske Premier League. Chelsea endte med at vinde kampen 4-0.

0-2 stod der på måltavlen på Amex Stadium allerede efter seks minutter, og Brighton-spillerne lignede kegler i en træningsøvelse.

Chelsea-stjernerne Eden Hazard og Willian udspillede Brighton-forsvaret og lukkede al spænding ud af kampen i de indledende minutter.

Først gjorde Hazard det til 1-0 efter en smart finte inde i Brighton-feltet. Der var blot spillet tre minutter.

Tre minutter senere blev Brightons forsvar igen udstillet, da Chelsea-spillerne med nogle hurtige kombinationer kom fri til endnu en stor chance.

Denne gang hamrede Willian bolden i nettet tæt ved stolpen, og så førte Chelsea med 2-0.

I anden halvleg var Brighton i perioder bedre med, men Chelsea sluttede af med mere opvisning i flot fodbold.

Willian afleverede til Hazard, og belgieren løb forbi en masse modspillere og øgede nemt til 3-0 efter 77 minutter.

Chelseas kantspiller Victor Moses cementerede sejren med 4-0-målet efter 89 minutter.

Chelsea-stopperen Andreas Christensen spillede en god kamp, men den danske landsholdsspiller udgik med en hovedskade efter en time.

Den irske Brighton-stopper Shane Duffy hamrede hovedet sammen med Andreas Christensen. Danskeren fortsatte nogle minutter, men blev kort efter erstattet af den brasilianske stopper David Luiz.

Chelsea-manager Antonio Conte fortalte efter kampen, at skaden ikke er alvorlig.

Italieneren betegnede det som et mindre slag og fortalte, at Andreas Christensen allerede har det bedre og vil være i stand til at træne med søndag.