United bankede kriseramte Stoke med tre pragtmål

Manchester United halede mandag tre point ind på Manchester Citys førerhold i Premier League.

På hjemmebane vandt manager Jose Mourinhos mandskab med 3-0 over kriseramte Stoke.

Værternes højreback Antonio Valencia åbnede med et pragtmål efter ni minutter i sit comeback efter en måneds skadespause. Fra kanten af straffesparksfeltet hamrede han bolden ind ved stolpen til 1-0.

Få minutter før pausen viste Paul Pogba fornemt overblik, da han fra kanten lagde bolden ind på midten til en umarkeret Anthony Martial. Endnu en gang blev bolden sat ind tæt på målhjørnet.

20 minutter før slutfløjt blev bolden lagt ind i feltet til Romelu Lukaku, der med tre forsvarere omkring sig sugede bolden til sig og smækkede den i mål til 3-0.

Dermed fik Stoke det fjerde nederlag i træk - inkluderende en nedtur mod Coventry fra den fjerdebedste række i FA Cuppen.

Tidligere på måneden blev Mark Hughes fyret som manager i Stoke, og der forestår et større redningsarbejde for Paul Lambert, der tidligere på mandagen blev præsenteret som afløser for Hughes.

I United er stemningen noget bedre efter et par dage, hvor resultaterne er gået klubbens vej.

Søndag tabte Premier Leagues suveræne førerhold Manchester City med 3-4 på udebane til Liverpool, og mandagens sejr betyder derfor, at United henter tre point ind på topholdet.

Citys forspring skrumpede derfor ind til 12 point med 15 spillerunder tilbage af sæsonen.