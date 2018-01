Klopp om sejr over City: God reklame for Premier League

Det blev en vild slagudveksling, da fodboldklubben Liverpool søndag nedlagde Premier Leagues hidtil ubesejrede tophold, Manchester City.

Hjemme på Anfield sejrede Liverpool 4-3, og efter kampen var hjemmeholdets manager, Jürgen Klopp, særdeles tilfreds.

- Det var bare god reklame for Premier League.

- Hele verden så på, og hvis nogle ikke kunne lide fodbold indtil nu, vil de sikkert sige, at "det er derfor, I ser det hele tiden". Jeg er virkelig glad, siger manageren til Liverpools hjemmeside.

Efter 1-1 ved pausen udnyttede Liverpool nogle store fejl af City-defensiven til at bringe sig foran 4-1 i anden halvleg.

Premier Leagues suveræne førerhold gav dog ikke op og lavede to sene reduceringer.

- Tillykke til Liverpool med sejren, siger Manchester Citys manager, Josep Guardiola, til klubbens hjemmeside.

- Vi indledte ikke på den måde, som vi gerne ville, men vi kæmpede os tilbage og fik udlignet, og vi var meget bedre i begyndelsen af anden halvleg.

- Kampen var i vores hænder i de første 15 til 20 minutter efter pausen, men efter at vi indkasserede det andet mål, havde vi brug for at være stabile, og da var vi ikke solide nok. Det skal vi lære af.

- Men vi fortsatte og scorede yderligere to mål, siger den spanske manager.

Trods nederlaget fører Manchester City den engelske liga klart.

Klubben er 15 point foran Manchester United, Liverpool og Chelsea.

Manchester United har spillet en kamp færre end de øvrige tophold.