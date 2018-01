Jack Wilshere tilslutter sig Arsenals midtbanelazaret

Arsenals engelske midtbanespiller Jack Wilshere pådrog sig en ankelskade under 0-0-kampen mod Chelsea onsdag, og det er tvivlsomt, hvorvidt han bliver klar til søndagens udebanekamp mod Bournemouth.

Det fortæller Arsenal-manager Arsène Wenger ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg ved ikke, om han (Wilshere, red.) bliver klar til søndag, men det er helt sikkert en forstuvning, siger Wenger.

Arsenal-manageren har også andre problemer med skader på midtbanen, så Wilsheres skade kommer på et ubelejligt tidspunkt.

Også Aaron Ramsey og Mesut Özil sidder for tiden ude, og det samme gør Santi Cazorla med en langtidsskade.

- Lige for tiden har vi fem store skader på holdet, men vi håber snart at få nogle spillere tilbage på banen. Ramsey ser ud til at være tættest på at være klar, og han er meget velkommen, for vi er pressede på midtbanen, siger Wenger.

Wilshere har været plaget af flere skader gennem sin karriere.

Han var næsten lige kommet tilbage fra en længere skadespause og havde spillet seks ligakampe i træk for Arsenal, da han måtte udgå af onsdagens Liga Cup-semifinale mod Chelsea i anden halvleg.

Arsenal ligger nummer seks i Premier League.