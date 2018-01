Pochettino vil ikke tvinge Kane til at blive

Trods Liverpools ønske om at holde på Philippe Coutinho blev brasilianeren mandag præsenteret i FC Barcelona i en handel til omkring 1,2 milliarder kroner.

Brasilianeren ville skifte, og til sidst kunne Liverpool ikke længere modstå presset. Det samme kan ske i Tottenham med Harry Kane.

Alan Shearer til Harry Kane: »Du fortjener rekorden. Det er flot. Fortsæt endelig.«

Det erkender Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

- Harry er så speciel, fordi han elsker Tottenham, og han har altid været her, siger manageren ifølge AFP.

- Men vi er nødt til at være kloge i forhold til behandlingen af ham. Spilleren skal vælge at være her, for man kan ikke tvinge en spiller til at blive her.

Kane underskrev i 2016 en ny aftale med klubben på fem og et halvt år med en løn på omkring 840.000 kroner om ugen.

Kane om Premier League-målrekord: Det er en god følelse

Selv om Kane har bundet sig til klubben, så har han også udtrykt, at han gerne vil vinde trofæer, og at han er glad i Tottenham, så længe det bliver muligt.

Indtil videre har Tottenham dog ikke hentet titler i adskillige sæsoner, og spørgsmålet er, hvad Kane vil sige, hvis klubber som Real Madrid eller FC Barcelona pludselig står klar med en kontrakt.

Spillere som Cristiano Ronaldo og Zinedine Zidane skiftede fra store klubber til Real Madrid på toppen af karrieren, og Pochettino frygter, at det samme skal ske for hans målmaskine.

- Der er mange tilfælde, som beviser, at det er så svært for alle at beholde den bedste spiller, hvis spilleren pludselig vender rundt og siger: "Nu vil jeg gerne væk", siger Pochettino.

Hattrick-Harry Kane satte rekorder i Tottenham-målshow

Foreløbig er Kane dog Tottenham-spiller, og han har indtil videre budt ind med 18 ligamål i denne sæson. Det gør ham til topscorer i Premier League.

I de to seneste sæsoner er han endt som topscorer i ligaen.