Wenger har fået karantæne i tre kampe for dommerkritik

Arsenal-manager Arsène Wenger har fået tre dages karantæne for at kritisere dommerstanden i England, meddeler Det Engelske Fodboldforbund (FA) fredag.

Dermed må Wenger se klubbens tre næste kampe fra tribunen. Og han får også en bøde på 40.000 pund (336.000 danske kroner).

FA indledte en disciplinærsag mod Wenger, efter at franskmanden gik ind i dommer Mike Deans omklædningsrum for at brokke sig over et straffespark, som West Bromwich var blevet tildelt.

Det skete efter Premier League-kampen ude mod West Bromwich 31. december, som endte 1-1.

Mike Dean havde dømt straffe, da han i slutminutterne vurderede, at Arsenal-stopperen Calum Chambers havde haft hånd på bolden i feltet.

Wenger har fredag ved en FA-høring indrømmet, at han opførte sig upassende og talte for grimt til dommeren ved blandt andet at stille spørgsmål til Mike Deans integritet.

Efter onsdagens lokalderby hjemme mod Chelsea var Wenger også kritisk over for kampens dommer, som tildelte udeholdets Eden Hazard et straffespark.

FA meldte fredag ikke noget ud omkring den seneste kritik, men forbundet har tidligere udtalt, at Wenger også skal forklare sig i den sag.

Wengers første kamp på tribunen bliver søndagens FA Cup-kamp ude mod Nottingham Forest.