Liverpools egyptiske stjerne er årets spiller i Afrika

Den egyptiske offensivspiller Mohamed Salah er torsdag blevet kåret til årets spiller i Afrika foran Sadio Mané og Pierre-Emerick Aubameyang.

Mohamed Salah modtager prisen efter et fornemt 2017, hvor han blandt andet har været med til at føre Egypten til VM-slutrunden i 2018.

Derudover har han haft et forrygende efterår i sin nye Premier League-klub, Liverpool. 17 scoringer er det blevet til i 21 Premier League-kampe, og i alt har egypteren nettet 23 gange i 29 kampe.

I begyndelsen af 2017 nåede Salah i øvrigt sammen med Egypten frem til finalen ved Africa Cup of Nations, hvor holdet dog tabte til Cameroun.

- Denne pris er en stor pris for mig. Det er et meget særligt øjeblik for mig i min karriere, siger Salah ifølge Reuters ved prisuddelingen i Ghanas hovedstad, Accra.

Salahs holdkammerat Sadio Mané fra Senegal kom på andenpladsen, efter at han sidste år blev nummer tre i den afrikanske kåring.

Gabonesiske Pierre-Emerick Aubameyang, der til daglig spiller i Bundesliga-klubben Borussia Dortmund, var blandt de tre finalister for fjerde år i træk. Han vandt prisen som årets spiller i Afrika i 2014.

Prisen uddeles traditionelt af landstrænere og tekniske direktører fra de afrikanske fodboldnationer. Som noget nyt stemte anførerne fra landene dog også ved dette års kåring.

Og Egypten havde generelt en god dag ved prisuddelingen.

Ud over prisen til Salah blev Egypten også kåret til årets hold, mens Egyptens landstræner, Hector Cuper, fik prisen som årets træner.