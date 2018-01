Brighton smed to føringer i underholdende remis

Det handlede om luft til nedrykningsstregen, da Brighton mandag tog imod Bournemouth i den første Premier League-kamp i 2018.

Hjemmeholdet var foran to gange, men efter en underholdende affære måtte begge hold nøjes med et point hver i 2-2-kampen.

Brighton kom med det ene point op på 23 point for 22 kampe. Bournemouth har 21 point for samme antal kampe.

West Ham, som er første hold under nedrykningsstregen, har 18 point for 20 kampe.

Allerede efter fem minutters spil tog Brighton føringen, da Anthony Knockaert fra en spids vinkel drejede en tværpasning i nettet.

Et flot hovedstødsmål af forsvarsspilleren Steve Cook resulterede i den første udligning inden pausen, men kort inde i anden halvleg tog Brighton igen føringen.

Glenn Murray scorede tæt under mål efter en fin kontrascoring, men det rakte ikke til sejr.

Ti minutter før tid sørgede Callum Wilson med et gigantisk kludemål for, at begge hold fortsat kan kalde sig ubesejrede i 2018.