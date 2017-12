United må undvære arbejdshest efter albueslag

Fodboldklubben Manchester United må undvære sin engelske spiller Ashley Young i de næste tre kampe, hvor han må sidde ude med karantæne.

Det sker, fordi han lørdag gav Southamptons Dusan Tadic en albue.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge en talsmand fra det engelske fodboldforbund har Young accepteret, at han overtrådte reglerne. Men han mener, at straffen er for hård.

- Denne anke blev afvist af disciplinærudvalget, lyder det fra talsmanden

Den 32-årige englænder går dermed glip af mandagens kamp mod Everton, en FA-kamp mod Derby og en Premier League-kamp mod Stoke.

Kampen mellem Manchester United og Southampton endte 0-0.

Manchester United ligger på en tredjeplads i ligaen med 15 point op til rivalerne fra Manchester City.