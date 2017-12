Efter verdensrekordhandel: »Liverpool har været vildt desperate«

Selvom fodboldens transfervindue endnu ikke er åbent endnu, så blev der onsdag eftermiddag slået en verdensrekord, da Premier League-klubben Liverpool købte den hollandske forsvarsspiller Virgil van Dijk hos ligekonkurrenterne Southampton.

Dyreste handler: 1: Neymar fra Barcelona til Manchester City, 1,65 mia. kr., 2017 2: Ousmane Dembelé, fra Dortmund til Barcelona, 1,08 mia. kr, 2017 3: Poul Poga, fra Juventus til Manchester United, 820 mio. kr, 2016 4: Gareth Bale, fra Tottenham til Real Madrid, 745 mio. kr, 2013 5: Christiano Ronaldo, fra Manchester United til Real Madrid, 700 mio. kr, 2009 6: Gonzalo Higuain, fra Napoli til Juventus, 670 mio. kr, 2016 7: Romelu Lukaku, fra Everton til Manchester United, 632 mio. kr, 2017 8: Virgil van Dijk, fra Southampton til Liverpool, 625 mio. kr, 2018 9: Luis Suarez, fra Liverpool til Barcelona, 612 mio. kr, 2014 10: James Rodriguez, fra Monaco til Real Madrid, 580 mio. kr, 2014

Van Dijks pris endte ifølge flere medier på £75 mio., hvilket svarer til omkring 625 mio. kroner. Dermed blev van Dijk den dyreste forsvarsspiller i historien, og den ottende dyreste totalt set.

Beløbet har fået flere til at hæve øjenbrynene.

Ifølge BBC's fodboldekspert og tidligere engelske angriber Alan Shearer, skyldes den høje pris Liverpools »desperate« jagt på en forsvarsspiller.

»Som vi har set mange gange i denne sæson, fra sæsons begyndelse og så sent som i forrige uge, hvor Liverpool spillede mod Arsenal, så er Liverpool dårlige defensivt. Southampton kunne have nævnt lige den pris, de ville, fordi de ved, at Liverpool har været vildt desperate efter en central forsvarspiller. Southampton har lavet en fantastisk handel. Han er en god spiller, men er han £75 mio. værd? Nej,« udtalte Shearer i radioprogrammet BBC 5 live's Football Daily.

»I nogle år har vi sagt, at transfersummer er gået amok. Denne handel tager det til et nyt niveau,« siger Shearer.

Liverpool forsøgte allerede i sommer at hente van Dijk, men dengang blev handlen ikke til noget, da Liverpool forbrød sig mod transferreglerne ved at henvende sig til van Dijk uden Southamptons tilladelse.

Tidligere i december blev Premier Leagues tophold, Manchester City, også meldt interesseret i ham.

Ifølge Simon Stone, der er engelsk fodboldjournalist og -kommentator for BBC, er det et åbent spørgsmål, om van Dijk reelt er den spiller, som Liverpool håber på.

»Liverpool har indkasseret 23 mål i Premier League i denne sæson, Manchester City har indkasseret 12, det er en enorm forskel. Van dijk var fremragende i den første halvdel af forrige sæson. Så fik han en skade i foden, der holdt ham ude fra januar til september i år, og han har ikke lignet den samme spiller siden. Om han kan genfinde formen, får vi at se over de næste måneder,« siger Stone i BBC 5 live's Football Daily.

»Hvis han genfinder formen, kan han være med til at sikre Liverpool den nødvendige defensive stabilitet, som gør, at Liverpools dygtige offensiv kan blive ved med at angribe. Så vil de kunne komme i spil til de store trofæer,« siger Simon Stone.