Raheem Sterling sikrede Manchester City 18. sejr i træk

Der bliver næppe meget spænding om det engelske fodboldmesterskab i denne sæson.

Dertil er Manchester City for suveræne, og onsdag udbyggede holdet føringen i Premier League, da Josep Guardiolas mandskab vandt 1-0 i Newcastle takket være Raheem Sterlings sejrsmål i første halvleg.

Sejren kunne - og burde - være blevet meget større, men trods et usædvanlig stort spilovertag, blev det ved den ene scoring. Det var dog nok til at sikre klubbens 18. ligasejr i træk.

Dermed har Manchester City nu 15 point ned til lokalrivalen Manchester United på andenpladsen. Kun Everton har formået at tage point fra Manchester City i denne sæson.

I onsdagens kamp stillede Newcastle op med fem mand i bagkæden og havde kun fokus på at forsvare.

Det var dog ikke noget problem for City at komme til chancer alligevel, og allerede i det syvende minut ramte Sergio Agüero stolpen.

Da City-anfører Vincent Kompany kort efter måtte lade sig udskifte med en skade, benyttede Josep Guardiola den ærgerlige situation til at skifte offensivt ind ved at sende angriberen Gabriel Jesus på banen.

En halv time lykkedes det ultradefensive Newcastle at holde stand.

Raheem Sterling og Kevin De Bruyne spillede bandespil over forsvarslinjen, og førstnævnte sendte bolden i mål via stolpen.

Stik mod spil og chancer kunne kampen være udlignet kort efter, men Rolando Aarons kække lob blev heroisk reddet på stregen af Nicolás Otamendi. Det skulle vise sig at være Newcastles bedste mulighed.

Selv om ligaens tophold havde bolden i 82 procent af tiden, var føringen fortsat kun med et enkelt mål ved pausen.

Dominansen fortsatte i anden halvleg. Men det 2-0-mål, der så godt som ville lukke kampen, kom aldrig, da både stolpen og målmand Rob Elliot kom i vejen.

Derfor nåede Josep Guardiola formentlig lige at springe et hjerteslag over, da Newcastles Dwight Gayle faldt om i feltet, mens dommerens fløjte lød.

Heldigvis for City og Guardiola fløjtede han, fordi han gennemskuede Gayles forsøg på at filme sig til et straffespark.

I slutminutterne rørte Newcastle en smule på sig, men det lykkedes ikke oprykkerklubben at få et point.