Superindskifter blev hattrickhelt i Dortmund-triumf

20-årige Jacob Bruun Larsen har taget Borussia Dortmund med storm i denne sæson, hvor han har imponeret voldsomt med tre mål og to assister i fire kampe.

Men lørdag stjal en spansk superindskifter rampelyset i 4-3-sejren hjemme over Augsburg.

Mens Thomas Delaney varmede bænken hele kampen, og Jacob Bruun Larsen ikke bød ind med meget, lavede lejesvenden fra FC Barcelona, Paco Alcácer, et vildt hattrick på 30 minutter - det sidste sat ind dybt inde i overtiden.

Alcácer er endnu ikke startet inde for Dortmund i ligaen, men med de tre mål er han oppe på seks bundesligascoringer - sat ind på samlet set blot 80 minutters spilletid.

Trods favoritværdighed til hjemmeholdet var det gæsterne fra Augsburg, som viste sig bedst frem i de første 45 minutter.

Jacob Bruun Larsen fristede en ret anonym tilværelse på venstrekanten i Dortmunds offensiv, men et andet nordisk islæt glimrede.

Fra en spids vinkel på en nedfaldsbold i feltet lagde islandske Alfred Finnbogason roligt bolden mellem benene på Roman Bürki i Dortmund-målet til 1-0 midtvejs i halvlegen.

Den overraskende føring holdt til pausen, og allerede tidligt i anden halvleg var det tydeligt, at Dortmund havde brug for at ændre på noget.

Første træk fra Lucien Favre på Dortmund-bænken kom efter en time, da den spanske angriber Paco Alcácer blev sendt ind. Det var en indskiftning med effekt.

To minutter efter at være kommet ind var han fulgt med i en kontra, og tæt på mål kunne han let sætte indersiden på en flad tværaflevering fra Jadon Sancho til 1-1.

Lige efter måtte overliggeren redde Dortmund fra igen at komme bagud, og generelt havde Augsburg flere gode tilbud.

Dortmund kom også frem til gode muligheder, men defensiven så på ingen måde tæt ud.

Det udnyttede Augsburg med små 20 minutter igen til at gøre det til 2-1 ved den stærke venstreback Philipp Max.

Kort forinden var Jacob Bruun Larsen efter en anonym indsats taget ud. Sammen med Thomas Delaney ude på bænken kunne han se Paco Alcácer med sin anden scoring gøre det til 2-2 ti minutter før tid.

Den medrivende halvleg havde dog mere i posen til publikum.

Den tyske VM-finalematchvinder fra 2014, Mario Götze, var kommet på banen syv minutter tidligere - i øvrigt mod sin ligeledes indskiftede lillebror Felix, der spiller for Augsburg - og storebror viste sig bedst frem.

I 84. minut sendte han Dortmund på vinderkurs, men opdækningen i den anden ende haltede fortsæt.

På et hjørnespark udlignede gæsterne til 3-3 på et hovedstød, og så lignede det en pointdeling.

Men Paco Alcácer blev den helt store helt. I fem minutters overtid sendte han et frispark direkte i kassen og sikrede Dortmund sejren i det ekstremt medrivende drama.

På udebane hentede kriseramte Schalke 04 en sejr på 2-0 over oprykkerne Fortuna Düsseldorf, mens Hannover 96 hjemme slog Stuttgart med 3-1. Endelig blev det 0-0 i mødet mellem Mainz og Hertha Berlin.