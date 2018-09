Werder Bremen slog Hertha i slag om ligaens andenplads

Werder Bremen spillede sig tirsdag på andenpladsen i Bundesligaen, da klubben hjemme slog Hertha Berlin 3-1.

Det var et direkte opgør om at være nummer to i ligaen efter Bayern München, der udspillede sig i Bremen.

Werder havde inden opgøret otte point på fjerdepladsen for fire kampe ligesom Borussia Dortmund, mens gæsterne havde to point mere på andenpladsen.

Med sejren nåede Werder derfor akkurat forbi mandskabet fra Berlin i tabellen.

Efter 11 minutter fik Martin Harnik drejet bolden i mål fra tæt hold til 1-0-føring til hjemmeholdet, der også kom foran 2-0 i første halvlegs sidste minut.

Her steg serbiske Milos Veljkovic til vejrs og headede bolden i mål efter et hjørnespark.

Fem minutter efter pausen reducerede Herthas Javairo Dilrosun fra en spids vinkel, inden Max Kruse øgede til slutresultatet 3-1 på et straffespark 24 minutter før tid.

Senere tirsdag tager Bayern München hjemme imod Augsburg.