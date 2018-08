Delaney om Dortmund-comeback: Sjovt at være med til

Borussia Dortmund indledte søndag sæsonen i den tyske Bundesliga med en 4-1-sejr over RB Leipzig.

Thomas Delaney og holdkammeraterne kom dog bagud allerede efter 30 sekunder og fik dermed den værst tænkelige start på sæsonen.

- Efter at vi kom på 1-1, blev det virkelig sjovt at spille på der her stadion, siger Delaney til Dortmunds hjemmeside.

Den 26-årige midtbanespiller er før sæsonen skiftet fra Werder Bremen, der blot trækker halvt så mange tilskuere som Borussia Dortmund, der i gennemsnit har 80.000 tilskuere til holdets hjemmekampe.

- Det første minut var ikke sjovt, men vi viste, at vi har en god mentalitet. Trods den svære start kæmpede vi os tilbage og spillede en god kamp, siger Delaney.

- Det var vigtigt for os at få en god start på sæsonen. Også for fansene. Vi har brug for at have 80.000 fans bag os, siger danskeren.

Delaney var kraftigt involveret i Dortmunds 3-1-scoring, hvor danskeren headede på mål. Holdkammeraten Axel Witsel fulgte op og sendte bolden over målstregen.

RB Leipzigs Yussuf Poulsen var involveret i oplægget til gæsternes åbningsmål efter 30 sekunder.