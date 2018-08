Rønnow indkasserede fem mål i Frankfurt-debut mod Bayern

Den danske fodboldmålmand Frederik Rønnow vil nok sent glemme sin officielle debut for Eintracht Frankfurt.

Søndag aften blev den tidligere Brøndby-målmand headet og skudt i sænk af Bayern München og ikke mindst sydtyskernes angriber Robert Lewandowski i kampen om den tyske Super Cup.

På eget græs blev Frankfurt skilt ad af Bayern München, der vandt 5-0, blandt andet efter et hattrick af Robert Lewandowski.

Den traditionsrige kamp mellem sidste års mester og pokalvinder i Tyskland var samtidig en gentagelse af pokalfinalen i sidste sæson, som Frankfurt noget overraskende vandt med 3-1 over mægtige Bayern.

Allerede på det tidspunkt var det blevet offentliggjort, at Frankfurt-træner Niko Kovac fra denne sæson skulle afløse Jupp Heynckes som cheftræner for Bayern München, en klub som Niko Kovac også nåede at repræsentere som aktiv.

Frankfurt hyrede siden Adi Hütter som cheftræner, men østrigerens debut blev altså en slem en af slagsen.

Frankfurt var fint med i begyndelsen af kampen, men fra det 21. til det 26. minut af første halvleg slog det gæstende hold til to gange.

Begge gange blev Frederik Rønnow passeret af Robert Lewandowski, og begge gange skete det på hovedstød.

Det første mål kunne den danske landsholdsreserve ikke gøre meget ved. Joshua Kimmich lagde et flot indlæg ind i straffesparksfeltet, og Lewandowski headede bolden diagonalt i mål.

Ved 2-0-scoringen så Frederik Rønnow til gengæld ikke så godt ud.

Bayerns Arjen Robben sendte et hjørnespark ind mod mål, og Frederik Rønnow løb frem for at bokse bolden væk.

Pludselig fortrød den tidligere Brøndby-målmand tilsyneladende, i hvert fald stoppede Frederik Rønnow brat op, så Robert Lewandowski uhindret kunne heade bolden i mål.

Kort før pausen lavede Bayern-forsvareren Mats Hummels et frispark, som kostede ham et gult kort, men som måske godt kunne have været et rødt et af slagsen.

Den tyske landsholdsspiller fældede Frankfurts Mijat Gacinovic, der var ved at komme alene igennem mod mål, men Hummels slap altså for et rødt kort.

Frederik Rønnow indledte anden halvleg med en meget flot redning, da han kastede sig i fuld længde og parerede Arjen Robbens ellers velplacerede afslutning til hjørnespark.

Ti minutter inde i halvlegen kunne den danske målmand ikke stille meget op, da Robert Lewandowski efter sløset Frankfurt-spil kunne score til 3-0.

Lidt senere trykkede den polske angriber af, men Frederik Rønnow fik pareret afslutningen.

Efter 63 minutter var den gal igen set med Frankfurt-øjne.

Frederik Rønnow kastede sig, men fik kun det yderste af handsken på et indlæg fra David Alaba, og så kunne indskiftede Kingsley Coman score til 4-0 til Bayern.

Fem minutter før tid blev ydmygelsen total, da Kingsley Coman drev gæk med Frankfurt-forsvaret og serverede bolden for Thiago Alcântara.

Spanieren kunne nemt udplacere Frederik Rønnow til slutresultatet 5-0.