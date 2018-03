Tysk landstræner afviser Bayern før Brasilien-kamp

Joachim Löw har ingen ambition om at blive den kommende træner i den tyske storklub Bayern München.

Det fastslår den tyske landstræner, inden Tyskland senere tirsdag møder Brasilien i en testkamp før sommerens VM-slutrunde.

- Det er absolut ikke et tema for mig, siger Joachim Löw ifølge nyhedsbureauet AFP til tv-stationen ZDF.

Med mindre end tre måneder til slutrunden i Rusland er 58-årige Löw fuldt fokuseret på det tyske landshold, og han "har andre ting at bekymre sig om end Bayern", lyder det ifølge tv-stationen fra Löw.

Bayern München leder efter en afløser for 72-årige Jupp Heynckes, der har gjort det klart, at han ikke ønsker at fortsætte efter sommerferien.

Forleden erfarede det tyske fodboldmagasin Kicker, at den tidligere Borussia Dortmund-træner Thomas Tuchel var udset til jobbet i Bayern, men den 44-årige fodboldtræner skulle have afvist muligheden.

Ifølge Kicker skyldtes det, at Tuchel i stedet skulle være udset som afløser for Arsène Wenger i Arsenal.

Efterfølgende er der i flere medier blevet spekuleret i, at Tuchel måske alligevel overvejer jobbet i Bayern, og at han måske hellere vil til andre klubber end Arsenal, men det er alt sammen ubekræftede rygter.

Joachim Löw har kontrakt med fodboldforbundet i Tyskland frem til 2020.