Dortmund-angriber fik drømmedebut med to mål i sejr

En større angrebskabale gik op i europæisk fodbold, da transfervinduet lukkede ved midnat onsdag.

Fredag blev Borussia Dortmund første klub til at nyde godt af angrebsrokaderne, da Michy Batshuayi fik debut for den tyske klub.

Det gjorde belgieren med manér, da han scorede to gange og fik en scoring underkendt for offside, da Dortmund ude besejrede FC Köln og Frederik Sørensen 3-2 i opgøret i Bundesligaen.

Dermed vekslede Dortmund tre uafgjorte kampe med en sejr, mens Köln kom ned på jorden igen efter tre sejre og en uafgjort kamp i klubbens seneste fire ligaopgør.

Det har gjort livet lidt nemmere for Köln, der har mindsket afstanden fra sidstepladsen i de seneste runder, men Köln er dog stadig bundprop med 13 point.

Borussia Dortmund spillede sig derimod på andenpladsen med 34 point for en kamp mere end Bayer Leverkusen og Schalke 04, der har samme antal point.

Batshuayi er hentet i Chelsea på en lejekontrakt, der løber sæsonen ud, efter at Dortmund i januarvinduet solgte Pierre-Emerick Aubameyang til Arsenal, som så solgte Olivier Giroud til Chelsea.

Den nye Dortmund-angriber var med i startopstillingen, og 35 minutter inde i første halvleg slog han til.

Jeremy Toljan vred sig fri af Frederik Sørensen i venstre side og fandt Batshuayi, der tæt for mål hamrede bolden i kassen til 1-0-føring.

Belgieren scorede endnu en gang i første halvleg, men her blev målet annulleret for offside, efter at der var blevet set video af situationen.

Gæsterne fik lidt opmuntring, da Simon Zoller med et akrobatisk hovedstød udlignede til 1-1 efter en times spil.

Blot to minutter senere slog Batshuayi dog til igen, da han alene igennem passerede Köln-keeper Timo Horn og øgede til 2-1.

Glæden blev dog kort, da Jorge Mere headede Köln tilbage i opgøret med sin scoring til 2-2 efter 70 minutter.

Så lignede det endnu en uafgjort for Dortmund, men med seks minutter igen af opgøret sørgede Andre Shürrle med en flot scoring for 3-2-sejren.