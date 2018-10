Medie: Bendtner tiltalt for at slå og sparke liggende taxachauffør

Nicklas Bendtner bliver tiltalt for at have slået og efterfølgende sparket en taxachauffør, som efter episoden måtte på hospitalet med et brud på kæben.

Det skriver den norske avis Adresseavisen.

Nicklas Bendtner sparkede chaufføren, mens han lå ned, og er nu sigtet efter straffelovens paragraf om "simpel vold", skriver avisen, som har læst tiltalen. Strafferammen er fængsel i op til tre år.

Taxa filmede Bendtner med to kameraer

Både den danske fodboldspiller og taxachaufføren er sigtet i sagen, som begynder i Københavns Byret den 2. november.

Taxachaufføren er sigtet for forsøg på vold mod Nicklas Bendtner og hans kæreste, mens fodboldspilleren er sigtet for vold. Desuden har chaufføren rejst et erstatningskrav mod Nicklas Bendtner.

Begge parter nægter sig skyldige.

Overblik: Nicklas Bendtners balladesager

Sagen omhandler en taxatur i København natten mellem den 8. og den 9. september, da Nicklas Bendtner og hans kæreste kom op at skændes med chaufføren, som kørte dem.

Det endte med en fysisk konfrontation mellem parterne, og taxachaufføren brækkede kæben to steder.

Den 30-årige Nicklas Bendtner, som til daglig spiller i den norske klub Rosenborg, har på et pressemøde beklaget hændelsen, som han kalder »en stærkt ubehagelig episode«.

Om Bendtner: En 30-årig er vel mand nok til at svare for sig?

»Jeg kunne ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at situationen udviklede sig, som det gjorde,« sagde Nicklas Bendtner uden at uddybe nærmere, hvordan situationen var opstået.

»Jeg er ikke en voldsmand, men jeg beskytter dem, jeg har kær - både på og uden for banen,« lød det på pressemødet fra Bendtner.

Rosenborg har valgt at beholde den danske angriber på holdet, men klubbens daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, har varslet, at den situation kan ændre sig, hvis Nicklas Bendtner ender med at blive dømt for vold.

Københavns Politi, der har efterforsket sagen, har hidtil ikke ønsket at kommentere tiltalerne.