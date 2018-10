Schönes drømmehug og Dolberg-mål bidrog til Ajax-sejr

Der blev sat store danske aftryk på kampen, da Ajax lørdag aften vandt med 4-0 ude over Heerenveen i den hollandske liga.

Lasse Schöne scorede et drømmemål, Kasper Dolberg scorede og skaffede et straffespark og Rasmus Nissen tegnede sig for en assist i nedsablingen.

Blot tre minutter var spillet, da Lasse Schöne henrykkede udeholdets fans. Den danske midtbanespiller modtog bolden 30 meter fra mål og sendte et brækkende skud afsted, som han kunne se stryge op i målhjørnet.

Kort før pausen sørgede Hakim Ziyech for pausestillingen 2-0.

Efter pausen var det Kasper Dolberg-tid. Først skaffede han et straffespark, da dommeren vurderede, at den tidligere OB-forsvarer Daniel Høegh gik ulovligt i ryggen på ham.

Dusan Tadic udnyttede straffesparket og gjorde det dermed til 3-0 efter syv minutter af anden halvleg.

Fire minutter senere scorede Dolberg selv. Den tidligere FC Midtjylland-back Rasmus Nissen sendte en tværpasning ind foran mål, hvor Dolberg dirigerede bolden ind til 4-0.

Det blev også Dolbergs sidste aktion, da han kort efter blev udskiftet med Klaas-Jan Huntelaar. De to andre danskere hos Ajax fik fuld spilletid.

Med sejren har Ajax på andenpladsen 22 point for ni kampe.

PSV Eindhoven, der tidligere lørdag vandt 6-0 hjemme over FC Emmen, har gjort rent bord og fører tabellen med 27 point.