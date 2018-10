Tidligere Barca-præsident er tiltalt for hvidvaskning

Den tidligere FC Barcelona-præsident Sandro Rosell kommer for retten til februar i en større sag om hvidvaskning af penge.

Det skriver AFP på baggrund af oplysninger fra juridiske kilder i Spanien.

Rosell er sammen med sin kone og fire andre personer mistænkt for at hvidvaske et beløb på minimum 19,9 millioner euro (cirka 148 millioner kroner).

Sagen handler om køb af tv-rettigheder og sponsorater til brasilianske fodboldkampe i 2006.

Sammen med sin kone mistænkes Rosell for at have skjult penge for Ricardo Teixeira, der tidligere var præsident for Det Brasilianske Fodboldforbund (CBF).

Rosell har tidligere levet og arbejdet i Brasilien.

Anklagerne i Madrid mener ifølge anklageskriftet, at Sandro Rosell og konen modtog 15 millioner euro (cirka 111 millioner kroner) på deres konto.

De 6,6 millioner euro (ca. 49 millioner kroner) var tiltænkt Rosell og konen, mens Teixeira skulle beholde 8,4 millioner euro (cirka 62 millioner kroner).

Sandro Rosell var præsident i FC Barcelona fra 2010 til 2014.