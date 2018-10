VM-stjerne om belgisk matchfixing: »Forbindelsen til menneskehandel, narkohandel og prostitution er meget tæt«

Mens det belgiske landshold i sommer sikrede sig bronzemedaljer ved VM og langt om længe indfriede nogle af forventninger til den talentfulde fodboldgeneration, står det anderledes skidt til i belgisk klubsammenhæng.

Efter politiet i sidste uge gennemførte en række razziaer blandt belgiske klubber, bl.a. i Anderlecht, Standard Liege og Club Brugge, blev 19 personer sigtet og ni tilbageholdt i en større sag om mulig matchfixing og anden økonomisk svindel i belgisk fodbold.

Fredag spillede 32-årige Vincent Kompany en Nations League-kamp for det belgiske landshold mod Schweiz, og her gav han i et interview med tv-stationen VTM udtryk for, at skandalerne i Belgien bestemt ikke kommer bag på ham.

»Forbindelsen til menneskehandel, narkohandel og prostitution, hvor pengene er store, er meget tæt. Hvor er der mulighed for skjulte transaktioner, findes de. Der findes mange gode mennesker, men der er også mange onde,« sagde Vincent Kompany ifølge Ekstra Bladet.

Thorup får turbulent start i Gent under lup for matchfixing

Over et år har den belgiske anklagemyndighed indsamlet materiale om mistænkelige pengeoverførsler, der involverer fodboldagenter.

Anklagemyndigheden oplyser, at listen over mistænkte i sagen derudover omfatter bestyrelsesmedlemmer i flere klubber, dommere, en tidligere advokat, et revisionsfirma, guldsmedeforretninger, trænere, journalister og mulige samarbejdspartnere.

En gylden belgisk generation er modnet efter sag om utroskab og burgergate Intriger og drama har tidligere plaget det belgiske landshold. Ved VM i Rusland synes truppen dog mere harmonisk, og tirsdag kan holdet spille sig i VM-finalen.

Den opsigtsvækkende sag trækker imidlertid også spor til udlandet, hvor flere europæiske topklubber onsdag angiveligt skulle være blevet ransaget af politiet.



Der blev således foretaget 44 ransagninger i Belgien samt yderligere 13 i Frankrig, Luxembourg, Cypern, Montenegro, Serbien og Makedonien.