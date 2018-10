Kroatien og England delte point for tomme tribuner

Tilskuere var forment adgang til stadion i Rijeka, men ingen gik glip af ret meget, da Kroatien på hjemmebane mødte England i Nations League fredag aften.

For i den underlige atmosfære lykkedes det ingen af de to hold at score, og dermed tjente både kroaterne og englænderne deres første point i den nye turnering.

Englænderne havde ellers flere gode muligheder for at få en slags revanche for det smertefulde nederlag i VM-semifinalen i sommer.

Både Eric Dier og Harry Kane ramte træværket, men især Marcus Rashford må ærgre sig over ikke at udnytte to oplagte tilbud inden for tre minutter i begyndelsen af anden halvleg.

I begge tilfælde var Manchester United-angriberen alene med Dominik Livakovic i Kroatiens mål, og begge gange vandt keeperen duellen.

Kroatien var blevet dømt til at spille kampen uden tilskuere som straf for tidligere uroligheder.

Derfor fik det 18-årige engelske stortalent Jadon Sancho en højst usædvanlig landsholdsdebut, da han blev sendt på banen for at spille det sidste kvarter for gabende tomme tribuner.

Borussia Dortmund-spilleren kunne dog ikke for alvor puste liv i en slutfase, hvor begge hold så ud til at være tilfredse med det ene point.

Resultatet er dog mest til gavn for gruppens tredje hold, Spanien, der vandt sine to første kampe og dermed fører suverænt med seks point.

I fredagens anden kamp i øverste Nations League-lag sikrede VM-bronzevinderne fra Belgien sig tre point med en 2-1-sejr over Schweiz.

Romelu Lukaku åbnede scoringen efter knap en times spil, men Mario Gavranovic fik udlignet ved at sparke en løs bold i nettet.

Lukaku havde dog flere mål i sig, og den store angriber sikrede sit hold sejren, da han seks minutter før tid scorede efter fikse kombinationer med Eden Hazard og Dries Mertens.

Dermed har belgierne de maksimale seks point efter to kampe. Schweiz har tre point, mens Island er gruppens bundprop uden point.