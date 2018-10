Belgiske Gent præsenterer Jess Thorup på treårig kontrakt

Jess Thorup skal fremover stå i spidsen for den belgiske klub KAA Gent.

- Jeg er meget glad for at kunne præsentere dig som ny træner, siger Gents formand, Ivan De Witte, henvendt til Jess Thorup på et pressemøde i Gent.

Den 48-årige danske træner, der frem til onsdag har stået i spidsen for FC Midtjylland, fortæller, at han glæder sig til at prøve evnerne af i udlandet.

- Jeg kan ærligt sige, at jeg er meget beæret over at sidde her. Jeg er glad for at skulle være cheftræner for KAA Gent.

- For mig er det helt sikkert den rette timing. Det er det rette skridt for mig i min karriere, siger Jess Thorup.

Thorup og KAA Gent har tegnet en kontrakt frem til 2021. Målet er, fortæller Ivan De Witte, at klubben skal være belgisk mester igen.

- Jeg har haft tre gode år i FC Midtjylland. Nu er det tiden for mig at prøve noget nyt, prøve noget i udlandet i en klub, der har store ambitioner, hvilket jeg også selv har, siger Thorup.

Gent ligger aktuelt på syvendepladsen. Han ved, at det handler om at sende den tidligere mesterklub tilbage i top af den belgiske liga.

Resultaterne i denne sæson har været meget svingende. Thorup har haft travlt med at se klubbens kampe og forberede sig de seneste dage.

- Det er et godt hold. For øjeblikket mangler holdet måske lidt selvtillid. Mit job bliver at bringe selvtillid ind i spillerne, men også i holdet, siger Thorup.

FC Midtjylland bekræfter også, at den har solgt cheftræneren gennem godt tre år til Gent.

- Det har været fantastisk for både min familie og jeg at blive en del af FCM-familien, og mit skifte skal ses som et tilvalg af en drøm og bestemt ikke et fravalg af FC Midtjylland, siger Thorup til FCM's hjemmeside.