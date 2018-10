FCK-helt fremhæver oprejsning efter skuffelse i Hjørring

FC København hentede torsdag aften en sejr på 2-1 over Bordeaux i Europa League.

Sejren kom i hus, fire dage efter at FCK tabte 1-2 til Vendsyssel i Superligaen, og det var vigtigt for FCK'erne at få skuffelsen ud af kroppen.

Det understreger Robert Skov, der blev matchvinder torsdag med en sen scoring i Bordeaux.

- Det var vigtigt at komme med et andet udtryk end i præstationen i søndags. Vi arbejdede røven ud af bukserne og gjorde det godt alle mand, siger FCK-matchvinderen.

- Fodbold er en forunderlig størrelse. Hver kamp har sit eget liv, og vi skal være der for at vinde. Mod Vendsyssel gav vi ikke nok for at vinde. Det gjorde vi mod Bordeaux, så det var dejligt.

FC København kom foran kort før pausefløjtet, men kort efter brændte Bordeaux et straffespark.

Det franske mandskab havde også forsøg på stolpe og overligger, men først i det 84. minut fik Bordeaux udlignet.

I kampens tillægstid sørgede Skov alligevel for FCK-forløsning, da han bankede et oplæg fra Rasmus Falk i nettet.

Det fejrede han ved at løbe ned til de omkring 250 FCK-tilhængere, som havde taget turen til Frankrig.

- At score foran de medrejsende fans var et stort øjeblik. Det var rigtig dejligt, det var en fed oplevelse.

- Det er imponerende, hvor mange der tager med til de her ture. Det var en fornøjelse at spille foran dem, siger Robert Skov.

Zenit slog samtidig Slavia Prag i gruppens anden kamp. Det tegner indtil videre til at blive en gruppe, hvor holdene slår hinanden på kryds og tværs, og derfor var scoringen i tillægstiden ekstra vigtig.

- Det er en meget lige gruppe, hvor der er fire gode hold. Vi skal præstere på vores topniveau for at gå videre. I dag gav vi os selv muligheden for at fortsætte med et godt run igennem gruppen, siger Skov.