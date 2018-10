FCK-træner: Selv hattrick havde ikke holdt Kvist på banen

William Kvist, Stephan Andersen og Ján Gregus var nogle af de reserver, som FCK-træner Ståle Solbakken tog i brug i Europa League-sejren over Bordeaux.

Nordmanden er glad for, at hans beslutning gav pote, da FCK vandt 2-1 og tog tre point med hjem til København.

- Jeg er mest glad for, at vi lykkedes med at bruge de spillere, som ikke har spillet så meget sammen på det niveau. Men de har trænet godt over lang tid.

- Som jeg sagde til William (Kvist, red.): "Uanset om du havde scoret hattrick, havde du ikke fået mere end 60 minutter. For det er det, du har i kroppen", siger Ståle Solbakken.

Bordeaux var tæt på at få point efter en sen udligning. Tidligere i kampen havde franskmændene ramt både overligger og stolpe og lagt et stort pres på det danske mandskab.

Solbakken mener dog, at FCK's første scoring gav holdet et overskud, som københavnerne nød godt af.

- Vi havde det psykologiske overtag i kampen, fordi vi scorede det første mål. Der skete egentlig ikke så meget i første halvleg, men de ramte overliggeren, og så scorede vi på hjørne. Det får man et psykologisk overtag af.

- Og hvis man skal vinde på udebane mod et hold fra en top-5-liga, skal man have marginalerne med sig.

- Men vi har en europæisk ånd, vi er godt organiserede, så jeg er meget tilfreds, siger Solbakken.

Efter to runder har FCK fire point. Det er samme antal som russiske Zenit, mens Slavia Prag har tre point, og Bordeaux har nul.

Nu venter to opgør mod Slavia Prag. Men sejren over Bordeaux ændrer ikke FCK's tilgang til resten af gruppespillet.

- Jeg tror, at alle kan slå alle i gruppen. Det har de første runder vist, og jeg tror, der kan blive en del uafgjorte kampe, siger han.