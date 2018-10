Solbakken jubler efter sen sejr over Bordeaux

En sen scoring af Robert Skov sikrede torsdag FC København holdets første sejr i Europa League i denne sæson, da hovedstadsklubben slog franske Bordeaux 2-1.

FCK-træner Ståle Solbakken var efter kampen begejstret over sit holds præstation, men nordmanden erkender, at marginalerne var på københavnernes side.

- Det er en fantastisk præstation, at vi kan slå et hold fra en af Europas top-5-ligaer på udebane.

- Man skal have lidt held og marginaler, hvis man skal vinde sådan en kamp, og det havde vi i aften. Det kunne have været gået begge veje, og jeg kunne ikke have været utilfreds, hvis det var sluttet 1-1.

- Det var en meget lige kamp, men vi fik psykologien på vores side ved at score det første mål, siger Ståle Solbakken efter torsdagens kamp på FCK's hjemmeside.

Pieros Sotiriou gjorde det efter 42 minutter til 1-0, inden Younousse Sankhare med ti minutter tilbage af kampen udlignede for franskmændene.

Men i kampens ekstratid sparkede Robert Skov sejren i hus for FCK, da han sendte bolden i mål efter at have modtaget en snedig aflevering fra Rasmus Falk i feltet.

Sejren sender FCK op på fire point efter de to første kampe. Det er samme antal som Zenit, som torsdag slog Slavia Prag. Efter torsdagens nederlag er Bordeaux fortsat uden point.