En ond kamp endte lykkeligt: FCK leverede overraskelsen og savnede slet ikke stjernen

Det er som udgangspunkt aldrig rart at skulle klare sig uden en type som Viktor Fischer.

Ikke kun på grund af den 24-åriges åbenlyse selvtillid, der er lige så markant som hans dedikerede tilgang til spillet.

Landsholdsspilleren har været sit hold, ja, formentlig hele Superligaens bedste spiller, siden han vendte tilbage til Danmark i januar 2018.

Alligevel så FC København ikke ud til at mangle deres stjerne torsdag aften ude mod franske Bordeaux i Europa League-gruppespillet.

For det danske tophold udmærkede sig med en strategi, hvor den offensive, udfordrende kantspiller ikke har sine forcer, og hentede på den måde en imponerende 2-1 sejr efter et par begivenhedsrige minutter kort før pausen og et sent, sent sejrsmål.

Dermed står FCK allerede med særdeles gode muligheder for at kvalificere sig videre fra Europa League-gruppen. Med sejren har FCK fire point efter de to første kampe, ligesom Zenit, der vandt gruppens andet opgør. Bordeaux har nul point, mens Slavia Prag har tre.

I Fischers fravær skulle FCK bevise sit værd som et stabilt, solidt hold, der er svært at nedbryde for ethvert europæisk hold. Og det lykkedes længe mod en stor klub, der tidligere har fostret legender Didier Deschamps, Zinedine Zidane og Alain Giresse.



Københavnerne lignede igen dét hold, Atalanta ikke kunne nedbryde over to kampe, og som indledte Europa League-gruppespillet med 1-1 hjemme mod det russiske storhold Zenit.

Den eneste forskel var, at FCK fremstod endnu mere kompakt med den normale midtbanedirigent Zeca som kantspiller og William Kvist på den defensive midtbane ved siden af Jan Gregus.

Danskerne var med andre ord klar til at tage imod et fransk hold, der ifølge FCK-manager Ståle Solbakken ville komme buldrende fra begyndelsen for at undgå at tabe for anden Europa League-kamp i træk og - ifølge Solbakken - ende i »kæmpe problemer«.

Dét undgik FCK imidlertid med en kontrolleret indledning på kampen, hvor det lykkedes at holde tålmodigt fast i bolden og effektivt lukke ned for en eksplosiv duo.

På kanterne lurede den dynamiske, unge duo Samuel Kalu og Francois Kamano, der var Bordeauxs mest truende indslag med bl.a. et dundrende Kamano-langskud på overliggeren efter en halv time.

Det var dog noget andet, der var mest markant i første halvleg.

En ond stemning bredte sig hurtigt mellem de to hold, hvilket førte til blodige læber, albuer i nakken og flyvende tacklinger rundt omkring på banen.

Sådan fortsatte det, indtil FCK leverede overraskelsen kort før pausen.

Et hjørnespark fra Jan Gregus dalede ind i hovedet på Pieros Sotiriou, der elegant stangede bolden i mål.

Øjeblikkeligt blev der helt stille blandt det franske hjemmepublikum, inden de begyndte at pifte af deres helte.

Kort efter jublede de dog, da angriberen Briand blev nedlagt i feltet og fik straffespark. For første gang svigtede FCK’s organisation på grund af en sløset aflevering fra Zeca, men de dramatiske minutter endte på alle måder lykkeligt for gæsterne, da Francois Kamano brændte muligheden.

Mens det danske hold imponerede, så man i lang tid ikke meget til Bordeauxs danske islæt, landsholdsspillerne Lukas Lerager og Andreas Cornelius.

Særligt Cornelius kunne få en speciel aften mod sine tidligere holdkammerater. Kuriøst nok var angriberen med til at sende FCK i gruppespillet med sin afbrænder for Atalanta i straffesparkskonkurrencen, inden han kort efter skiftede på en lejeaftale til Bordeaux.

Torsdag indledte den 25-årige angriber kampen på bænken, mens Lukas Lerager kunne klaske hænder og give kram til tidligere landsholdskammerater som William Kvist og Nicolai Boilesen inden kampen.

På banen gjorde den danske midtbanespiller, hvad han kunne, men heller ikke han kunne for alvor sætte gang i et usammenhængende Bordeaux-hold, der efter en grel sæsonstart og en trænerfyring ellers har løftet sig til en niendeplads i Ligue 1 med fire ubesejrede ligakampe i streg.

Særligt i slutfasen viste FCK-defensiven dog sine begrænsninger, og Bordeaux producerede flere store chancer. Men enten stod stolpen i vejen, eller også leverede FCK-målmanden Stephan Andersen imponerende, opsigtsvækkende parader.

Til sidst gik det dog ikke længere, da Yann Karamoh hamrede udligningen i nettet fem minutter før tid - i øvrigt efter flot forarbejde fra indskiftede Cornelius, der brysttæmmede en lang aflevering ned til Karamoh.



FCK skulle bare overleve de sidste minutter af kampen, men så dukkede Robert Skov op i tillægstiden og scorede med en hård, flad afslutning i feltet.

De medrejsende FCK-fans fløj rundt på tribunen, det samme gjorde FCK-spillerne i én grad, der førte til endnu en advarsel til Zeca, som dermed - ganske hårdt - blev udvist.

Det ændrede dog ikke på, at FCK leverede en kæmpe overraskelse - og så endda uden holdets største stjerne.