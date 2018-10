Bayern og Ajax delte i underholdende remis

Både Bayern München og danskerklubben Ajax Amsterdam havde mulighed for at tage den anden sejr i lige så mange forsøg i Champions League, da to hold tirsdag mødte hinanden på Allianz Arena i det sydtyske.

Ingen af de to hold lykkedes dog med den mission, da det blev til 1-1 efter en underholdende kamp, der bød på masser chancer til begge hold i kampens slutning.

De tyske mestre startede kampen fyr og flamme. Allerede efter fire minutter stod der 1-0, efter at en umarkeret Mats Hummels satte hovedet på et indlæg fra Arjen Robben og bragte Bayern foran.

Ajax, der havde Lasse Schöne i startopstillingen og Kasper Dolberg og Rasmus Nissen på bænken fra start, fik efter scoringen langsomt spillet sig ind i kampen.

Efter 22 minutter lykkedes det hollænderne at udligne, da den blot 20 år gamle Noussair Mazraoui efter flot et-to-spil med Dusan Tadic udplacerede Manuel Neuer og gjorde det til 1-1.

Scoringen gav Ajax blod på tanden, samtidig med at Bayern München virkede idéfattige.

Det var således tæt på at blive 2-1 til udeholdet, da Manuel Neuer kort før pausen måtte diske op med en flot redning for at holde et langskud fra Hakim Ziyech ude af målet.

Hollænderne kom bedst fra start i anden halvleg, men sydtyskerne overtog langsomt kontrollen. Ajax-forsvaret stod dog solidt og afværgede det ene Bayern-angreb efter det andet.

Med cirka tyve minutter tilbage fik Ajax spillet sig to store muligheder. Først reddede Manuel Neuer et skud med en manøvre, der lignede noget fra en omgang fodboldtennis i baghaven, inden et skud tæt på mål fra Donny van de Beek kort tid efter lige præcist sneg sig forbi stolpen.

Lidt efter var det så Bayern Münchens James Rodriguez, der havde mulighed for at bringe tyskerne foran efter et flot opspil. Men colombianerens skud blev skubbet forbi stolpen af Ajax-målmand Andre Onana.

Med små ti minutter tilbage af kampen kom Kasper Dolberg på banen.

Det var dog en anden dansker, der i kampens ekstratid var tæt på at sparke sejren i hus for Ajax.

Her sendte Lasse Schöne et missil af et frispark afsted, som Neuer i Bayern-målet lige nøjagtig fik fingerspidserne på og skubbet op på overliggeren.

Mere blev det ikke til i kampen, og de to hold deler derfor førstepladsen i gruppe E med fire point efter to kampe.