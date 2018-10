City overkom lynmål og tog første CL-sejr

Manchester City var på jagt efter genoprejsning i Champions League, da holdet tirsdag mødte tyske Hoffenheim på udebane.

Efter et choknederlag til Lyon i turneringens første runde kunne de engelske mestre hæve armene i triumf og sætte tre point på kontoen med en 2-1-sejr, der blev sikret med få minutter tilbage af opgøret.

Hoffenheim fik ellers en drømmestart på kampen, da Ishak Belfodil efter kun 46 sekunder bragte Hoffenheim foran 1-0.

Midtbanespilleren Kerem Demirbay spillede med en klog aflevering angriberen fri i feltet, og Belfodil sparkede køligt bolden forbi City-målmand Ederson og i mål.

Men det engelske hold kom sig hurtigt over chokket. Syv minutter senere skabte Sergio Agüero således balance på måltavlen.

Den spanske midtbanekreatør David Silva sendte Leroy Sane i dybden, hvorefter tyskeren serverede bolden tæt på mål for Agüero, der nemt fik nettet til at blafre.

Efter udligningen sad Manchester City på det meste af spillet i første halvleg. Men trods enkelte store chancer lykkedes det ikke englænderne at bringe sig foran inden pausen.

Hoffenheim indledte anden halvleg med et højt pres og fik inden for de to første minutter både spillet sig frem til en chance tæt på mål og sendt et langskud afsted.

Generelt var kampen mere jævnbyrdig i anden halvleg. Manchester City havde bolden det meste af tiden, men formåede ikke at spille sig til de store chancer, mens Hoffenheim truede på kontraangreb.

Som kampens afslutning nærmede sig, var det tydeligt, at de engelske mestre blev mere og mere desperate.

Med små ti minutter tilbage kom forløsningen.

Hoffenheim-forsvareren Stefan Posch kiksede en clearing efter et City-indlæg fra venstre side, og så var David Silva på pletten. Spanieren sendte med et velplaceret spark bolden i mål til stor lettelse for såvel spillerne på banen som hele Citys bænk.

Med sejren indtager Manchester City andenpladsen i gruppe F bag Lyon, der senere tirsdag møder ukrainske Shakhtar, mens Hoffenheim ligger på en foreløbig tredjeplads med et enkelt point.