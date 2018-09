PSG har fået den bedste sæsonstart i Frankrig i 82 år

Fodboldklubben Paris Saint-Germain har fået den bedste sæsonstart i den franske Ligue 1 i 82 år.

Lørdag vandt hovedstadsklubben med 3-0 på udebane over Nice efter blandt andet to mål af den brasilianske stjerne Neymar.

Dermed har PSG vundet alle otte ligakampe i sæsonen, og det er ikke sket siden 1936, at et hold har åbnet ligaen så godt. Dengang var det Lille, som vandt sæsonens første otte kampe.

- Det er helt utroligt, for optakten til sæsonen har været vanskelig. Holdet forbedrer sig hele tiden, siger PSG-træner Thomas Tuchel ifølge AFP.

Når alle hold har spillet otte kampe i sæsonen, fører PSG mindst med otte point ned til nærmeste forfølger og synes derfor godt på vej mod det andet franske mesterskab på stribe.

Landsholdsspillerne Andreas Cornelius og Lukas Lerager var også i aktion lørdag i Ligue 1.

De to danskere fik fuld spilletid for Bordeaux i 0-0-kampen ude mod Reims. Den næste kamp for Bordeaux er torsdagens Europa League-opgør mod FC København.