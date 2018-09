Klopp: Spillerne skal konstant bevise deres værd

Manager Jürgen Klopp har advaret sine spillere om, at de kommer til at have problemer i Liverpool, hvis de undervurderer Carabao Cup, da han forventer, at de præsterer i alle kampe.

Det skriver The Guardian.

Liverpool skal være vært for Chelsea i Carabao Cuppens tredje runde onsdag aften. Klopp har i den forbindelse planer om at ændre en smule på startopstillingen for holdet, der har vundet sine seneste syv kampe.

Liverpool møder Chelsea to gange i denne uge, da der udover Carabao Cup onsdag også skal spilles Premier League mod holdet lørdag.

»Vi dømmer ud fra situationen, ikke turneringen. Vi tænker; ”Hvordan vil modstanderen stille up?” og den slags. Man er nødt til at være 100 pct. i fokus hele tiden. Hvis jeg ser en spiller, der tager det mere roligt, fordi han ikke ser turneringen som det helt store, så har vi et problem. Men jeg tror ikke på, at man kommer til at se en sådan spiller fra os. Det er en stor og udsolgt kamp på Anfield. Vi kommer til at være der, med alt vi har,« siger Jürgen Klopp.

Klopp har også enorm tiltro til sit hold, så få justeringer i opstillingen, der muligvis giver Dejan Lovren sin første kamp siden VM.

»Presset er der. Hvis du ikke præsterer, så er det svært at forbedre din situation. Vi har på nuværende tidspunkt ingen dårlige spillere på holdet. Måske er de ikke i opstillingen, men det betyder ikke, de er dårlige. Jeg kan ikke nævne en eneste spiller, der ikke træner på det allerhøjeste niveau. De er alle ”tæt på” eller ”inde”. Ingen er ude,« siger Klopp til The Guardian.