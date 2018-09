Rosenborg nærmer sig mesterskab trods drillende dansker

Den norske storklub Rosenborg er godt på vej til at vinde det fjerde norske mesterskab på stribe.

Søndag aften tog klubben fra Trondheim endnu et skridt med sejren på 3-1 hjemme mod Sarpsborg.

Rosenborg er med syv runder tilbage i spidsen for ligaen med 52 point, mens Brann følger efter med 48 point efter 1-1 hjemme mod Sandefjord.

I søndagens kamp kom Sarpsborg ellers foran ved Patrick Mortensen tidligt i kampen, men Rosenborg vendte kampbilledet i anden halvleg.

Rosenborg, der var uden den skadede angriber Nicklas Bendtner, var selvsagt klar favorit med dynamoen Mike Jensen på midtbanen, men en anden dansker stjal altså fokus først.

Således var det den tidligere Brøndby- og Lyngby-spiller Patrick Mortensen, der efter 14 minutter bragte Sarpsborg foran med 1-0.

Den langlemmede angriber stod godt placeret og sendte en ripost i nettet for udeholdet.

I det heftige regnvejr havde Rosenborg svært ved at finde sit niveau, og midtvejs i anden halvleg skulle hjemmeholdet da også forpagte heldet for at udligne.

Jonathan Levi driblede sig på skudhold lige uden for feltet, og hans forsøg snittede en modstander, ændrede retning og gjorde Sarpsborg-keeperen Aleksandr Vasyutin sagesløs på stregen.

Så var der anderledes snit over Alexander Søderlunds mål et kvarter før tid. Han drejede sig fri i feltet og hamrede bolden i nettaget til 2-1.

Fem minutter før tid løb Yann-Erik de Lanlay fra Sarpsborg-forsvaret og cementerede sejren til 3-1.