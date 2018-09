FC København åbnede Europa League med uafgjort

FC København fik en godkendt start på gruppespillet i Europa League, da holdet torsdag aften spillede 1-1 hjemme mod det russiske storhold Zenit Skt. Petersborg.

Zenit var foran 1-0, men FCK-angriberen Pieros Sotiriou udlignede og skaffede hjemmeholdet det ene point.

FCK-træner Ståle Solbakken havde inden kampen sagt, at sejrene skal hentes i Parken, og at der formentlig er brug for ni point for at gå videre som et af de to bedste hold i gruppen.

Dermed er FCK allerede under pres, da de manglende point nu skal findes i en eller flere af udekampene i gruppen, der også tæller Slavia Prag og Bordeaux.

FCK vil desuden ærgre sig over, at det ikke lykkedes at komme foran i åbningskampen mod Zenit foran 19.005 entusiastiske tilskuere.

Københavnerne dominerede og skabte de største chancer i første halvleg, men de berømte marginaler manglede hos hjemmeholdet.

Et fladt skud fra FCK-kantspilleren Robert Skov ramte indersiden af stolpen efter 39 minutter.

Og i stedet for en FCK-scoring slog Zenit køligt til fem minutter senere.

Et par hurtige kombinationer sendte Zenits kantspiller Róbert Mak helt fri i feltet, og slovakken passerede nemt FCK-keeper Jesse Joronen.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Róbert Mak scorer imod et dansk hold i en europæisk klubkamp.

For tre år siden scorede den hurtige dribler et hattrick for græske Paok i en 5-0-sejr over Brøndby i Champions League-kvalifikationen.

I anden halvleg kom FCK ud med fornyet energi, og Robert Skov afsluttede efter få sekunder.

Nicolaj Thomsen, der havde fået chancen fra start i stedet for Rasmus Falk på den centrale midtbane, var et lyspunkt og ledte og fordelte spillet godt.

Men Thomsen måtte udgå med en skade efter en times spil og blev afløst af netop Falk.

To minutter efter indskiftningen fik FCK udlignet efter et smukt opspil i venstre side af banen.

FCK-backen Nicolai Boilesen tog et godt træk til baglinjen og fandt veloplagte Viktor Fischer, som serverede bolden på et sølvfad for Sotiriou tæt inde foran et frit mål. Og så stod det 1-1.

Russerne virkede efterfølgende tilfredse med det ene point og lukrerede udelukkende på kontrastød.

I den anden ende forsøgte FCK at skabe noget mere fremadrettet, men Zenit-defensiven stod stærkt i slutfasen.

Der blev ikke scoret flere mål i kampen, og dermed sluttede det hele uafgjort.

I den anden kamp i gruppen vandt Slavia Prag med 1-0 hjemme over Bordeaux.

FCK skal i næste kamp om to uger på en svær opgave ude mod Bordeaux, mens Zenit tager imod Slavia Prag.