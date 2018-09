»I viser for lidt respekt«: Eriksens manager skældte journalister ud efter Champions League-nederlag

Det var et bittert nederlag, Christian Eriksen og Tottenham indkasserede tirsdag aften i første runde af Champions League.

Indtil fem minutter før tid førte den engelske klub efter et frisparksmål fra danskeren, men da kampen var slut, havde italienske Inter vundet 2-1 på hjemmebane.

Efter kampen var manager Mauricio Pochettino langt fra tilfreds - men det var ikke hans spillere, der i første omgang blev ramt af hans vrede.

I stedet skældte han ud på journalisterne, der ville vide, om det havde været en ulempe at spare profiler som Toby Alderweireld og Kieran Trippier.

»Om jeg fortryder, at jeg lod dem blive hjemme? Wow, det er godt nok et nemt spørgsmål, er det ikke? En nem syndebuk. Det er nemt at tale om de spillere, der ikke er her,« indledte han, inden han fortsatte.

»Når jeg vælger en startopstilling, må i respektere mit valg, fordi jeg er manager. I viser for lidt respekt - både over for de spillere, der spillede i dag, men også dem som du netop har nævnt«.

Tottenham er endt i Champions League-gruppe med Inter, FC Barcelona og PSV. FC Barcelona vandt rundens anden kamp med 4-0 over hollandske PSV.