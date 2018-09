Inters slutspurt sænkede Tottenham trods Eriksen-scoring

Christian Eriksen fik hul på målscoringen for Tottenham, men det rakte ikke til en sejr på udebane mod Inter i første runde af Champions League.

To Inter-scoringer i de sidste fire minutter vendte kampen fuldstændig på hovedet og gav italienerne en 2-1-sejr i en forestilling, de længe så ud til at tabe.

Uruguayaneren Matías Vecino blev matchvinder med et hovedstødsmål dybt inde i overtiden og sørgede for Tottenhams tredje nederlag på stribe.

Længe lignede Eriksen ellers helten for et Tottenham-hold, der stillede op uden en kvartet af sædvanlige profiler.

Danskerens scoring faldt otte minutter inde i anden halvleg, da han i to forsøg fik bolden bugseret ind bag Samir Handanovic i Inter-målet.

Eriksens første afslutning blev blokeret af en modstander, men anden gang formåede Inter-forsvaret kun at rette bolden af, så den boblede hen over Inters slovenske keeper.

Målet var en naturlig konsekvens af kampbilledet fra anden halvlegs start. De engelske gæster kom nemlig stærkt ud af omklædningsrummet efter en halvsløj første halvleg, hvor Inter var bedst.

Italienerne, der er med i Champions League for første gang i syv sæsoner, havde dog problemer med at udnytte overtaget til at true Michel Vorm, der igen vikarierede i Tottenham-målet.

I stedet var det faktisk gæsterne, der fik den største chance før pausen, men Harry Kane var for ubeslutsom, da han kom alene med Handanovic og endte med at drible bolden væk fra farezonen.

Inter har med én sejr i fire kampe fået en skidt start på Serie A-sæsonen og så ud til at bære den dårlige stime med ind i Champions League.

Der manglede længe fantasi og kreative løsninger, som kunne skabe muligheder for Mauro Icardi, selv om træner Luciano Spalletti dirigerede desperat med sine spillere.

Icardi slog alligevel til i slutfasen, da han fra en position uden for feltet tordnede en tværaflevering fra Kwadwo Asamoah i nettet.

I overtiden fuldbyrdede Vecino det bemærkelsesværdige comeback ved at heade bolden ind til 2-1 fra kort afstand.