Messi indledte Champions League med hattrick i Barcelona-sejr over PSV

Lionel Messi overstrålede alle og blev den første målscorer i denne sæsons Champions League, da FC Barcelona tirsdag aften vandt 4-0 hjemme over PSV Eindhoven i gruppe B.

Den lille argentiner kom på måltavlen tre gange og lavede således hattrick i sejren over hollænderne, der ellers var ganske godt med spillemæssigt i store dele af kampen.

Til sidst blev Barcelona-spillernes store individuelle færdigheder dog afgørende.

PSV, der har den tidligere Barcelona-spiller Mark van Bommel som cheftræner, indledte fint og havde nogle småchancer i kampens begyndelse.

Barcelona havde derimod svært ved at få spillet til at flyde, og symptomatisk skulle der en standardsituation til, før hjemmeholdet kom foran efter cirka en halv time.

Spanierne fik et frispark uden for straffesparksfeltet, og Lionel Messi bragte Barcelona på 1-0 med et vidunderligt udadskruet spark.

Sparket var ikke særlig hårdt, men ekstremt præcist, og PSV-målmand Jeroen Zoet havde ingen muligheder for at forhindre scoringen.

PSV var på ingen måde slået, og kort før pausen havde anfører Luuk de Jong et godt forsøg, der gik over mål.

Et kvarter inde i anden halvleg fik FC Barcelona igen et frispark uden for straffesparksfeltet, men denne gang sendte Lionel Messi bolden uden for målrammen.

Det blev i stedet Ousmane Dembélé, der øgede føringen til 2-0 et kvarter før tid.

Franskmanden lavede en god soloaktion og sendte bolden i mål med et indadskruet skud.

Få minutter senere øgede Lionel Messi til 3-0 med en resolut afslutning, efter at Ivan Rakitic havde leveret et fornemt oplæg.

Kort efter dummede Barcelona-forsvareren Samuel Umtiti sig, da han gjorde sig bred for at forhindre en modstander i at komme forbi.

Det betød, at Umtiti blev præsenteret for sit andet gule kort og blev udvist.

Kort før tid lukkede Lionel Messi festen med scoringen til 4-0, hans Champions League-mål nummer 103 i karrieren, så det endte med en overbevisende Barcelona-sejr.

I den anden kamp i gruppe B vandt italienske Inter 2-1 hjemme over engelske Tottenham, der havde Christian Eriksen i rollen som målscorer.