FCK’er: Ingen bange anelser inden Europa League

Han slog sig for brystkassen, Viktor Fischer, men det hjalp ikke. Han fik ikke banket mere hjerte ind i sig selv og holdkammeraterne i ude- og topkampen mod FC Midtjylland søndag aften. En dyst, som midtjyderne vandt 3-1.



Tirsdag indleder FC København sæsonens europæiske kampe med et opgør mod russiske Zenit St. Petersborg, og nederlaget i Herning kunne muligvis ryste Superligaens førende hold. Eller hvad?

»Nej. Jeg har overhovedet ingen bange anelser inden vores kamp torsdag. Da skal vi op mod en modstander, der spille på en helt anden måde end FCM, og jeg tror, at Zenit er af en anden kaliber end FCM. Så da skal vi bare være endnu mere klar, end vi var denne gang,« siger landsholdsspilleren.

Viktor Fischer og de øvrige offensive kræfter hos FCK kom ikke for alvor i gang mod FCM. Og det var der flere årsager til. Blandt andet denne:

»FCM var mere opsatte end os, det var tydeligt, og det tabte vi på. Vi var for dårlige til at dominere oppe ved deres midterforsvar. Det har vi været meget gode til, men det var lige en forbier denne gang. FCM virkede mere aggressive end os. Det irriterede mig, at vi ikke helt var der. Nogle gange kan det være godt at få et hak i tuden, så vi minder os selv om, at vi ikke er udødelige i denne proces,« siger FCK’eren.

I FCM har trænerstaben med Jess Thorup i spidsen holdt møder med spillere, også flere end vanligt.

Mæthed i Midtjylland? Nej, vel? Mestrene halede med 3-1 ind på FC København i en medrivende topkamp.

»Vi har talt meget om gode halvlege og individuelle præstationer tidligere på sæsonen, men vi har brugt landskampspausen på at mærke lidt efter og evaluere. Hvad skulle vi finde tilbage til? Og vi er enige om, at det, vi er gode til, er vores udtryk, noget med energi. Men vi vil også spille fodbold. Mod FCK pressede vi, men samtidig skabte vi de største chancer. Kan vi kombinere det, så ser vi godt nok giftige ud. Vi overmatchede FCK i mange sekvenser og på det, som FCK er gode til, nemlig at buldre frem, spille i mellemrummene og med dynamik i feltet. Det fik vi bremset,« siger Jess Thorup.