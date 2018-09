Peter Bonde stopper som landstræner i Kina

Fodboldtræneren Peter Bonde stopper i jobbet som landstræner for Kinas U19-landshold for kvinder, oplyser han til DR.

Han tiltrådte jobbet i januar med landsmanden Nils Nielsen som assistent. Nu er karrieren som elitetræner imidlertid slut.

Bonde vender tilbage til jobbet som underviser på idrætshøjskolen og efterskolen i Oure, hvorfra han har haft orlov.

- Been there, done that. Jeg har været Superliga-træner, jeg har været landstræner i flere lande, jeg har været til syv slutrunder. Jeg synes, jeg har udtjent min værnepligt i den sammenhæng.

- Nu vil jeg bare gerne beskæftige mig med det, det drejer sig om: fodbold og talentudvikling, siger 60-årige Peter Bonde.

I sin trænerkarriere har han blandt andet været superligatræner i Næstved, assistent for landstræner Morten Olsen og landstræner for det danske kvindelandshold.