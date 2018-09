Klubber i topligaer købte spillere for 27 milliarder

Der blev brugt mange penge på spillere i sommerens transfervindue. Rigtig mange.

Klubberne i de fem største europæiske ligaer - Frankrig, England, Tyskland, Spanien og Italien - hev hele 27 milliarder kroner op af tegnebogen i jagten på at forstærke deres hold.

Det viser en undersøgelse lavet af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Det er en stigning på 1,6 milliarder kroner i forhold til sidste sommers handler. Sommeren 2018 tager dermed rekorden som det transfervindue, hvori der er blevet brugt flest penge nogensinde.

De engelske Premier League-klubber var ikke overraskende de mest købelystne. De 20 hold brugte 9,2 milliarder kroner på spillere.

Den største stigning skete i Italien. Her blev der brugt 75 procent flere penge på spillere i forhold til sidste år, godt hjulpet på vej af Juventus' køb af Cristiano Ronaldo, for et beløb der angiveligt lå på cirka 745 millioner kroner.

På verdensplan blev der fra 1. juni til 1. september brugt lige under 35 milliarder kroner på spillere.