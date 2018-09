Rosenborg melder ud senere tirsdag efter Bendtner-snak

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner er tirsdag tilbage i sin klub, Rosenborg, for første gang, siden han var involveret i ballade i København natten til søndag.

Her skal danskeren til møde med klubledelsen, der skal have en forklaring på weekendens episode, hvor han havnede i klammeri med en taxachauffør.

- Han er tilbage i klubben i dag. Der er træning, og så skal vi træffe Nicklas, siger Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug.

I forbindelse med sammenstødet pådrog taxachaufføren sig et brud på kæben, og hans arbejdsgiver, Dantaxi, har anmeldt sagen til politiet.

Ifølge flere medier er Bendtner efterfølgende blevet sigtet efter den milde voldsparagraf.

Bendtners kæreste, Philine Roepstoff, erkender på Instagram, at Bendtner slog chaufføren. Men det skete i selvforsvar, lyder det.

Nu melder Rosenborg ud om Bendtner: Han er nedtrykt - og vi har beklaget over for taxiselskab

Rosenborg varsler, at klubben vil komme med en udmelding om situationen senere tirsdag.

- Det gør vi sikkert. Men det bliver først efter træning, siger Tove Moe Dyrhaug.

Nicklas Bendtner har været skadet siden 30. august, hvor han måtte udgå af en kvalifikationskamp til Europa League.

Planen er, at han skal testes på træningsbanen tirsdag, for at få afklaret om - og i hvilket omfang - han er i stand til at træne med sine holdkammerater.