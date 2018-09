Politichef fra Hillsborough-tragedie nægter sig skyldig

Tidligere politichef David Duckenfield erklærer sig ikke skyldig i uagtsomt manddrab på 95 personer i forbindelse med Hillsborough-tragedien.

Det skriver Sky Sports efter en retshøring mandag.

Ekspolitichef går fri af anklager i Hillsborough-tragedien

Nu 74-årige Duckenfield ledede politistyrken, der var udkommanderet til FA Cup-semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest på Hillsborough Stadium i Sheffield i 1989.

Det var David Duckenfield, der gav ordre til at åbne en stor port for de mange tilskuere, der ventede på at komme ind på stadion.

Det medførte kaos på de i forvejen overfyldte stadionafsnit, hvor tilskuere blev mast ihjel.

I 2015 indrømmede Duckenfield, at han begik en fejl, der direkte forårsagede dødsfaldene.

Hidtil har en kendelse blokeret for, at Duckenfields eventuelle skyld i katastrofen kunne blive prøvet. I sommer blev blokeringen ophævet, og derfor må den pensionerede politichef for retten.

Hillsborough: Efter 28 år skal ansvaret nu placeres Det er næsten tre årtier siden, at 96 mennesker døde på stadion i Sheffield, men først nu, at de ansvarlige for tragedien stilles til ansvar.

I alt 96 personer mistede livet som følge af katastrofen, men Duckenfield kan ikke retsforfølges for det 96. dødsfald, fordi offeret døde mere end et år efter, at han var blevet påført skaderne.

Retssagen mod Duckenfield er sat til 14. januar næste år.