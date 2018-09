Nu melder Rosenborg ud om Bendtner: Han er nedtrykt - og vi har beklaget over for taxiselskab

Nicklas Bendtners norske klub, Rosenborg BK, reagerer nu på historien om, at den danske angriber natten til søndag ifølge flere medier blev anholdt og sigtet for vold mod en taxachauffør.

»Det var en meget nedtrykt Nicklas Bendtner, som selv kontaktede klubben og informerede om, hvad der var sket«, skriver klubben på sin hjemmeside.

Hareide: Voldsdømte kan ikke spille på landsholdet

Klubben meddeler samtidig, at man har kontaktet taxaselskabet DanTaxi og »beklaget hændelse, uden at vi har fuldstændig kendskab til detaljerne«.

»Vi vil så stille og roligt gennemgå det, der er sket, og vurdere hvordan klubben skal reagere. Vi vil behandle Nicklas på den måde, han har krav på uanset handlingen. Hvis sagen ender i retssystemet, er vi sikre på, at det danske retssystem håndterer sagen på den rigtige måde,« oplyser klubben.

Overblik: Nicklas Bendtners offentlige uheldigheder

Dantaxi meldte søndag ud, at den danske angriber blev anholdt og sigtet for vold mod én af firmaets chauffører i København natten til søndag omkring kl. 02.41. Hverken Bendtner eller hans agent, Ivan Marko Benes, har kommenteret anklagerne, og landstræner Åge Hareide afviste at tage stilling den konkrete sag.

”Det vil være utænkeligt at have en mand dømt for vold på landsholdet, hvis det skulle komme så vidt,« lød det dog fra Åge Hareide efter søndagens kamp mod Wales.