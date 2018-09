Wales varmede op til Dammark med øretæve til Irland

DBU skal afgøre, om sekundaspillerne skal have genvalg til kampen mod Wales.

Dele af Venstres folketingsgruppe mener, at det er unødig indblanding, når regeringen vil lovgive om håndtryk.

Et fartøj fra Skagen landede ifølge myndighederne fisk to timer før, end der var rapporteret til fiskerikontrollen. Derfor slæbes den nordjyske fisker nu i retten. Finans

Christian Eriksen og co. møder søndag et formstærkt walisisk landshold, som i Nations League slog Irland 4-1.

En midlertidig aftale fjerner ikke ydmygelsen af at stille med et vikarlandshold, mener Flemming Povlsen.

Landsholdet får ingen tid til at træne de store taktiske finurligheder.

Det sker, efter at Danmark på grund af fodboldkonflikten måtte stille med et nødlandshold med spillere fra blandt andet 2. division onsdag aften, da Danmark ude tabte med 0-3 til Slovakiet i en testkamp.

Den sikrede, at Danmark kan stille med Christian Eriksen, Simon Kjær og de øvrige landsholdsstjerner søndag i Aarhus mod Wales.

Nations League er et ny turneringsformat, som skal erstatte for mange betydningsløse venskabskampe.

Roberts foretog et lille chip med højre fod og helflugtede derefter bolden i mål med venstre fod til 4-0-føring, inden Shaun Williams fik lov at reducere til 1-4 efter 66 minutter.

Den tidligere Manchester United-legende Ryan Giggs er manager for Wales, og Giggs kunne sætte sig tilbage og nyde, at Aaron Ramsey øgede til 3-0 før pausen.

Real Madrid-spilleren tæmmede bolden med brystet, tog et træk og kanonerede Wales på 2-0.

Torsdag aften var der i hvert fald fuld fart på Gareth Bale og co., da Wales indledte gruppespillet i Danmarks gruppe i Nations League med en 4-1-sejr hjemme over Irland.

Det kan muligvis være en ganske god idé, at det danske fodboldlandshold kan stille med de vanlige landsholdsstjerner søndag i Aarhus mod Wales.

90-100 fremmødte til borgermøde om Lighthouse fastholdt, at de vil have lavere sidebygninger til tårnet. Nu ligger bolden hos politikerne.

Bakkerne, der bruges til at opbevare personlige ejendele under sikkerhedstjekket, er det mest bakteriefyldte sted i lufthavnen.

I Halland nord for Skåne afløses forslået klippekyst af lange sandstrande, mens dybe skove og bakkede strækninger følger få kilometer inde i landet. Lige så varieret er områdets madoplevelser, der spænder fra avanceret pizza til havregrød i verdensklasse.

Det gælder både om at sikre netværket og selve routeren, hvis man vil sikre sig bedst muligt mod it-kriminelle og andre ubudne gæster.

Det bliver nu muligt helt originalt at ombygge en Jaguar E-Type fra 1960’erne til elektrisk drift – hvis du kan nænne det.

